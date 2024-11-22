Воюют ли военные КНДР в Украине — ответ ОТГ "Харьков"

Военные КНДР. Фото: kcna.kp

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.

Об этом сообщили в Telegram ОТУ "Харьков" в пятницу, 22 ноября.

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В сообщении говорится, что заявление о присутствии северокорейских военных на территории Харьковской области не соответствует действительности. Отмечается, что человек, который сообщил эту информацию, не является официальным спикером ОТГ "Харьков" и комментировал оперативную обстановку вне своей компетенции.

"Призываем представителей СМИ и общественность оперировать сообщениями, обнародованными на официальных каналах коммуникации Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Уведомление ОТГ "Харьков" о присутствии военных КНДР. Фото: скриншот

В ОТГ "Харьков" добавили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении не претерпела существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

Напомним, военный Кирилл Сазонов сообщил, что в Курской области России находятся семь северокорейских генералов. Российские военные теряют способность управлять войсками без четких указаний командиров.

По данным СМИ, Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой продолжит углубляться.