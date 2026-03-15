В ОП заявили, що до реєстру збитків подано понад 100 тис. заяв

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 14 березня. Фото: ДСНС

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що вже понад 115 тисяч заяв подано до Міжнародного реєстру збитків. Згодом очікується їх збільшення, оскільки вже з квітня двері в Гаагу офіційно відкриються для українського бізнесу.

Про це Ірина Мудра розповіла в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Міжнародний реєстр збитків

"Станом на лютий 26-го року подано вже понад 115 тисяч заяв. Наразі подаються заяви тільки фізичними особами, адже із 43 затверджених категорій відкрито 15. До кінця цього місяця, ми очікуємо відкриття категорій для бізнесу", — зазначила Мудра.

Починаючи з квітня, бізнес зможе подавати заяви, а згодом — держава. Заступниця керівника ОП наголосила, що очікуються сотні тисяч заяв, якщо не мільйони.

Крім того, нещодавно відкрилася 15 категорія для українських біженців за кордоном, яких налічується близько шість мільйонів.

"Тож ми очікуємо, що кількість цих заяв значно зросте після відкриття відповідних категорій для бізнесу і держави. Тому так, прохання до громадян, до бізнесу слідкувати за анонсами Міжнародного реєстру збитків. Вони про відкриття категорій анонсують", — каже Мудра.

Також у Києві є представництво Міжнародного реєстру збитків, яке також надає повну інформацію.

Влада та правозахисники закликають подавати заяви, якщо постраждали внаслідок російської агресії.

"Кожна заява — це не лише право, а й наші аргументи для міжнародних судів і для України це важливо", — додала Мудра.

Російські обстріли України — останні новини

Окупанти 15 березня атакували Дніпро та пошкодили три житлових будинки. Крім того, відомо про одного пораненого.

А у ніч проти 14 березня російська армія масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом противника опинилася Київська область. Загарбники вбили пʼятьох людей.

Крім того, вчора окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя. Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами.