В ОП заявили, что в реестр убытков подано более 100 тыс. заявлений

Последствия российского обстрела Запорожья 14 марта. Фото: ГСЧС

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что уже более 115 тысяч заявлений подано в Международный реестр убытков. Впоследствии ожидается их увеличение, поскольку уже с апреля двери в Гаагу официально откроются для украинского бизнеса.

Об этом Ирина Мудрая рассказала в эфире День.LIVE.

Реклама

"По состоянию на февраль 26-го года подано уже более 115 тысяч заявлений. Сейчас подаются заявления только физическими лицами, ведь из 43 утвержденных категорий открыто 15. До конца этого месяца, мы ожидаем открытия категорий для бизнеса", — отметила Мудрая.

Начиная с апреля, бизнес сможет подавать заявления, а впоследствии — государство. Заместитель руководителя ОП отметила, что ожидаются сотни тысяч заявлений, если не миллионы.

Кроме того, недавно открылась 15 категория для украинских беженцев за рубежом, которых насчитывается около шести миллионов.

"Поэтому мы ожидаем, что количество этих заявлений значительно возрастет после открытия соответствующих категорий для бизнеса и государства. Поэтому да, просьба к гражданам, к бизнесу следить за анонсами Международного реестра убытков. Они об открытии категорий анонсируют", — говорит Мудрая.

Также в Киеве есть представительство Международного реестра убытков, которое также предоставляет полную информацию.

Власти и правозащитники призывают подавать заявления, если пострадали в результате российской агрессии.

"Каждое заявление — это не только право, но и наши аргументы для международных судов и для Украины это важно", — добавила Мудрая.

