Марш російської опозиції в Берліні — Єрмак різко відреагував

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Антивоєнний марш російської опозиції, який відбувся 17 листопада у Берліні, жодним чином не вплине на закінчення війни. Такі акції потрібно проводити в Москві.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram у неділю, 17 листопада.

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Єрмак наголосив, що росіяни несуть відповідальність за злочини проти українців, включно з геноцидом, і за те, що привели Володимира Путіна до влади.

"Росіяни винні у вбивствах українців. Винні в геноциді. Винні в тому, що привели до влади Путіна і він досі сидить в Кремлі", — йдеться у повідомленні.

Голова ОП додав, що лише активна внутрішня опозиція в самій Росії здатна змінити ситуацію.

"Єдиний шлях врятуватися — це проводити протести проти війни в Москві. Якщо ж цього немає і росіян влаштовують злочини Путіна, вони з ним одне ціле", — підсумував Єрмак.

Пост Єрмака у Telegram

Зазначимо, що антивоєнний марш, організований російськими "опозиціонерами" Іллею Яшиним, Юлією Навальною та Володимиром Кара-Мурзою, відбувся 17 листопада у Берліні. Учасники мітингу закликали до виведення російських військ з України, притягнення Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини та звільнення всіх політичних в’язнів у Росії.

Раніше українці зірвали виступ росіянки Юлії Навальної на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні. Люди викрикували: "Stop Russia. Stop the war".

А у липні в Росії вдову покійного опозиціонера Олексія Навального Юлію внесли до списку терористів і екстремістів.