Марш российской оппозиции в Берлине — Ермак резко отреагировал

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Антивоенный марш российской оппозиции, состоявшийся 17 ноября в Берлине, никак не повлияет на окончание войны. Такие акции следует проводить в Москве.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

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Ермак подчеркнул, что россияне несут ответственность за преступления против украинцев, включая геноцид, и за то, что привели Владимира Путина к власти.

"Россияне виновны в убийствах украинцев. Виновны в геноциде. Виновны в том, что привели к власти Путина и он до сих пор сидит в Кремле", — говорится в сообщении.

Глава ОП добавил, что только активная внутренняя оппозиция в самой России способна изменить ситуацию.

"Единственный путь спастись — это проводить протесты против войны в Москве. Если же этого нет и россиян устраивают преступления Путина, они с ним одно целое", — подытожил Ермак.

Пост Ермака в Telegram

Отметим, что антивоенный марш, организованный российскими "оппозиционерами" Ильей Яшиным, Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой, прошел 17 ноября в Берлине. Митингующие призвали к выводу российских войск из Украины, привлечению Владимира Путина к ответственности за военные преступления и освобождению всех политических заключенных в России.

Ранее украинцы сорвали выступление россиянки Юлии Навальной на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне. Люди выкрикивали: "Stop Russia. Stop the war".

А в июле в России вдову покойного оппозиционера Алексея Навального Юлию внесли в список террористов и экстремистов.