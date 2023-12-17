В ОП розповіли, які теми обговорювали на засіданні Конгресу у Львові
Нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.
Про це розповів радника керівника ОП Олексій Кулеба.
Конгрес місцевих та регіональних влад
За словами Кулеби, були такі ключові теми:
- євроінтеграція України і співпраця з міжнародними партнерами;
- питання від громад, міст та областей.
"Наразі Конгрес обʼєднує понад 1,7 тисячі членів серед яких майже 1,5 тисячі — представники територіальних громад", — додав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.
Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на відсутність міського голови Києва Віталія Кличка на час Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Замість нього виступив по відеозв'язку начальник КМВА Сергій Попко.
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