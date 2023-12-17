В ОП розповіли, які теми обговорювали на засіданні Конгресу у Львові

Радник керівника ОП Олексій Кулеба. Фото: скриншот з відео

Нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.

Про це розповів радника керівника ОП Олексій Кулеба.

Читайте також:

Конгрес місцевих та регіональних влад

За словами Кулеби, були такі ключові теми:

євроінтеграція України і співпраця з міжнародними партнерами;

питання від громад, міст та областей.

"Наразі Конгрес обʼєднує понад 1,7 тисячі членів серед яких майже 1,5 тисячі — представники територіальних громад", — додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на відсутність міського голови Києва Віталія Кличка на час Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Замість нього виступив по відеозв'язку начальник КМВА Сергій Попко.