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В ОП розповіли, які теми обговорювали на засіданні Конгресу у Львові

17 грудня 2023 20:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП розповіли, які теми обговорювали на засіданні Конгресу у Львові
Радник керівника ОП Олексій Кулеба. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.

Про це розповів радника керівника ОП Олексій Кулеба.

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За словами Кулеби, були такі ключові теми:

  • євроінтеграція України і співпраця з міжнародними партнерами;
  • питання від громад, міст та областей.

"Наразі Конгрес обʼєднує понад 1,7 тисячі членів серед яких майже 1,5 тисячі — представники територіальних громад", — додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на відсутність міського голови Києва Віталія Кличка на час Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Замість нього виступив по відеозв'язку начальник КМВА Сергій Попко.

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