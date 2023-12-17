В ОП рассказали, какие темы обсуждали на заседании Конгресса во Львове
Не так давно во Львове прошло итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Повестка дня была посвящена двум основным темам.
Об этом рассказал советник руководителя ОП Алексей Кулеба.
Конгресс местных и региональных властей
По словам Кулебы, были такие ключевые темы:
- евроинтеграция Украины и сотрудничество с международными партнерами;
- вопросы от громад, городов и областей.
"Сейчас Конгресс объединяет более 1,7 тысячи членов, среди которых почти 1,5 тысячи — представители территориальных громад", — добавил он.
Напомним, Владимир Зеленский выступил на состоявшемся во Львове заседании Конгресса местных и региональных властей. Он назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.
Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие городского головы Киева Виталия Кличко на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины во Львове. Вместо него выступил по видеосвязи начальник КГВА Сергей Попко.
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