В ОП рассказали, какие темы обсуждали на заседании Конгресса во Львове

Советник руководителя ОП Алексей Кулеба. Фото: скриншот с видео

Не так давно во Львове прошло итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Повестка дня была посвящена двум основным темам.

Об этом рассказал советник руководителя ОП Алексей Кулеба.

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По словам Кулебы, были такие ключевые темы:

евроинтеграция Украины и сотрудничество с международными партнерами;

вопросы от громад, городов и областей.

"Сейчас Конгресс объединяет более 1,7 тысячи членов, среди которых почти 1,5 тысячи — представители территориальных громад", — добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский выступил на состоявшемся во Львове заседании Конгресса местных и региональных властей. Он назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.

Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие городского головы Киева Виталия Кличко на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины во Львове. Вместо него выступил по видеосвязи начальник КГВА Сергей Попко.