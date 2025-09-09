Відео
Головна Новини дня В ОП підтвердили влучання "Іскандера" по будівлі Кабміну

В ОП підтвердили влучання "Іскандера" по будівлі Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 07:39
У Кабінет міністрів влучив Іскандер — дані про походження ракети
Пошкодження будівлі Кабміну. Фото: REUTERS/Alina Smutko

По будівлі Кабінету міністрів влучила ракета "Іскандер" 9М727. Проте там спрацювала лише частина ракети: загорілося пальне, а бойова частина не вибухнула, ймовірно через ураження комплексу засобами ППО. Окрім того, ракета має чимало деталей іноземного походження.

Таку інформацію підтвердив у Facebook Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Читайте також:

В будівлю уряду влучила ракета "Іскандер", а не "Шахед"

Владислав Власюк закликав не довіряти "фейсбук-експертам" і запевнив, що всі точні дані будуть оприлюднені після завершення перевірки.

Також посадовець повідомив, що під час дослідження "свіжої" ракети цього типу було виявлено близько 35 компонентів американського виробництва, один японський, один британський, один швейцарський, п’ять білоруських і 57 російських.

null
Виявлений процесор. Фото: Владислав Власюк

Серед іноземних деталей виявлено продукцію компаній Texas Instruments, Analog Devices та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія) та Traco Power (Швейцарія). З білоруського виробництва знайдено деталі з АТ "Інтеграл", а з російського — АТ "Мікрон", "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", "ДКБ "Ексітон" та Карачевський завод "Електродеталь".

Втім, за словами посадовця, у порівнянні з ракетами попередніх років, у складі сучасних "Іскандерів" зменшилася кількість компонентів із США та Європи, натомість зросла частка деталей, вироблених у Росії та Білорусі. 

"Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", — зауважив Власюк. 

Нагадаємо, російська ракета влучила у будівлю Уряду 7 вересня під час масованого обстрілу Києва.

Спершу повідомлялося, що у будівлю влучив БпЛА типу "Шахед", але згодом з'ясувалося, що ціль була атакована крилатою ракетою, бойова частина якої не розірвалася.

Верховна Рада обстріли ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
