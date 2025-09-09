В Кабинет министров попал Искандер — данные о происхождении ракеты

Повреждения здания Кабмина. Фото: REUTERS/Alina Smutko

По зданию Кабинета министров попала ракета "Искандер" 9М727. Однако там сработала только часть ракеты: загорелось топливо, а боевая часть не взорвалась, вероятно из-за поражения комплекса средствами ПВО. Кроме того, ракета имеет немало деталей иностранного происхождения.

Такую информацию подтвердил в Facebook Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Владислав Власюк призвал не доверять "фейсбук-экспертам" и заверил, что все точные данные будут обнародованы после завершения проверки.

Также чиновник сообщил, что во время исследования "свежей" ракеты этого типа было обнаружено около 35 компонентов американского производства, один японский, один британский, один швейцарский, пять белорусских и 57 российских.

Обнаруженный процессор. Фото: Владислав Власюк

Среди иностранных деталей обнаружена продукция компаний Texas Instruments, Analog Devices и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония) и Traco Power (Швейцария). Из белорусского производства найдены детали из АО "Интеграл", а из российского — АО "Микрон", "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", "ГКБ "Экситон" и Карачевский завод "Электродеталь".

Впрочем, по словам чиновника, по сравнению с ракетами предыдущих лет, в составе современных "Искандеров" уменьшилось количество компонентов из США и Европы, зато возросла доля деталей, произведенных в России и Беларуси.

"Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", — отметил Власюк.

Напомним, российская ракета попала в здание Правительства 7 сентября во время массированного обстрела Киева.

Сначала сообщалось, что в здание попал БпЛА типа "Шахед", но впоследствии выяснилось, что цель была атакована крылатой ракетой, боевая часть которой не разорвалась.