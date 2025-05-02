Спецтрибунал над РФ - в МЗС розповіли деталі - новини України

Сергій Кислиця

Найближчим часом Україна розраховує отримати сигнали про політичну підтримку партнерів у питанні створення Спеціального трибуналу щодо злочинів та агресії проти України. Робота над ним велася разом із 40 країнами світу. І у березні цього року у Страсбурзі було завершено роботу над трьома документами, необхідними для створення Спецтрибуналу.

Про це на спільному засіданні Ради з прав людини при МЗС та Bring Kids Back UA сказав заступник міністра МЗС Сергій Кислиця.

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Дипломат нагадав, що російська сторона вчиняє злочини та агресію проти України вже 11 років. І цього року у Страсбурзі було завершено роботу над трьома документами, необхідними для створення Спецтрибуналу. Зокрема, це проект угоди поміж Україною та Радою Європи про створення трибуналу, проект його статуту і проект розширеної часткової угоди про адміністрування та фінансування роботи трибуналу.

"Адже, зокрема, повернення викрадених дітей – це спроможність міжнародного порядку захищати найвразливіших. І жодна розмова про справедливий мир не може відбуватися без вирішення цього питання", — сказав Кислиця.

Він також нагадав, що міжнародної коаліції щодо повернення викрадених РФ дітей вже приєдналася 41 країна та Рада Європи. І це не лише символ солідарності, а й ефективний інструмент, який дозволяє працювати над репатріацією, адвокацією та фіксацію злочинів РФ.

"Забезпечення повної відповідальності в тому числі вищого військово-політичного керівництва РФ залишається ключовим пріоритетом для України. Значний прогрес, досягнутий Міжнародним Кримінальним судом, а 6 ордерів на арешт осіб, відповідальних за воєнні злочини і злочини проти людяності включно, депортацію дітей є важливим кроком на шляху на правосуддя", — додав дипломат.

Кислиця також уточнив, що 1 січня 2025 року Україна стала 125 державою-учасницею Римського статуту МКС. І це є чітким та потужним сигналом про те, що особи, вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів будуть притягнуті до відповідальності. Чого і вимагає українська сторона по відношенню до РФ.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Люксембургу Ксав’є Бетеля, РФ має своїми діями показати налаштованість на мир, а не лише говорити про нього в цілях пропаганди.

