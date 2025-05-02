Спецтрибунал над РФ - в МИД рассказали детали - новости Украины

Сергей Кислица

В ближайшее время Украина рассчитывает получить сигналы о политической поддержке партнеров в вопросе создания Специального трибунала по преступлениям и агрессии РФ против Украины. Работа над ним велась вместе с 40 странами мира. И в марте этого года в Страсбурге была завершена работа над тремя документами, необходимыми для создания Спецтрибунала.

Об этом на совместном заседании Совета по правам человека при МИД и Bring Kids Back UA сказал заместитель министра МИД Сергей Кислица.

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Дипломат напомнил, что российская сторона совершает преступления и агрессию против Украины уже 11 лет. И в этом году в Страсбурге была завершена работа над тремя документами, необходимыми для создания Спецтрибунала. В частности, это проект соглашения между Украиной и Советом Европы о создании трибунала, проект его устава и проект расширенного частичного соглашения об администрировании и финансировании работы трибунала.

"Ведь, в частности, возвращение похищенных детей — это способность международного порядка защищать уязвимых. И ни один разговор о справедливом мире не может происходить без решения этого вопроса", — сказал Кислица.

Он также напомнил, что к международной коалиции по возвращению похищенных РФ детей уже присоединилась 41 страна и Совет Европы. И это не только символ солидарности, но и эффективный инструмент, который позволяет работать над репатриацией, адвокацией и фиксацией преступлений РФ.

"Обеспечение полной ответственности в том числе высшего военно-политического руководства РФ остается ключевым приоритетом для Украины. Значительный прогресс, достигнутый Международным уголовным судом, а 6 ордеров на арест лиц, ответственных за военные преступления и преступления против человечности включительно, депортацию детей является важным шагом на пути к правосудию", — добавил дипломат.

Кислица также уточнил, что 1 января 2025 года Украина стала 125 государством-участником Римского статута МУС. И это является четким и мощным сигналом о том, что лица, совершении тяжелых международных преступлений будут привлечены к ответственности. Чего и требует украинская сторона по отношению к РФ.

Напомним, по словам министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетеля, РФ должна своими действиями показать настроенность на мир, а не только говорить о нем в целях пропаганды.