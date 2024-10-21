В МВФ затвердили оновлений Меморандум — що він передбачає

МВФ. Фото: REUTERS

Оновлений Меморандум Міжнародного валютного фонду після пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility не містить жодних зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Українська сторона, разом із фахівцями МВФ, активно обговорює варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, особливо з урахуванням масштабних руйнувань, завданих російською агресією енергосистемі України.

Про це повідомило Міністерство фінансів України у понеділок, 21 жовтня.

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Меморандум МВФ

Україна успішно пройшла п’ять переглядів програми EFF МВФ. За підсумками кожного з цих переглядів Фонд оновлює Меморандум, коригуючи його відповідно до нових заходів економічної та фінансової політики.

Документ, опублікований після затвердження програми 24 березня 2023 року, а також п’ять наступних оновлень, що відбулися після кожного перегляду, включали розділ, присвячений реформі енергетичного сектора. Усі оновлення розглядали можливість підвищення тарифів на енергоносії як один із заходів для вирішення проблем, спричинених повномасштабною війною. Проте таке підвищення можливе лише за умови забезпечення достатніх ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює заходи, які вже були запропоновані в попередніх оновленнях, не вводить нові ініціативи і не накладає на Україну зобов'язання щодо підвищення тарифів на енергоносії під час війни.

Енергетичний сектор є одним із пріоритетних напрямків, над яким українська влада працює разом з міжнародними партнерами та експертами МВФ. Уряд продовжує заходи щодо подолання наслідків масованих атак на енергосистему країни. Серед ініціатив — розширення програми 5-7-9 та ФРП для підтримки енергетики, а також програми кредитування державними банками.

Нагадаємо, місія МВФ проводила в Києві переговори з представниками України. Йшлося про п'ятий перегляд Програми розширеного фінансування.

Раніше ми писали, що виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF, що дозволить Україні незабаром отримати новий транш. Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік.