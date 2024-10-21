В МВФ утвердили обновленный Меморандум — что он предполагает

МВФ. Фото: REUTERS

Обновленный Меморандум Международного валютного фонда после пятого пересмотра программы Extended Fund Facility не содержит никаких обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители. Украинская сторона вместе со специалистами МВФ активно обсуждает варианты поддержки энергетической стабильности страны, особенно с учетом масштабных разрушений, нанесенных российской агрессией энергосистеме Украины.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины в понедельник, 21 октября.

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Меморандум МВФ

Украина прошла пять просмотров программы EFF МВФ. По итогам каждого из этих пересмотров Фонд обновляет Меморандум, корректируя его в соответствии с новыми мерами экономической и финансовой политики.

Документ, опубликованный после утверждения программы 24 марта 2023 года, а также пять последующих обновлений после каждого пересмотра включали раздел, посвященный реформе энергетического сектора. Все обновления рассматривали возможность повышения тарифов на энергоносители как одну из мер по решению проблем, вызванных полномасштабной войной. Однако такое повышение возможно только при обеспечении достаточных ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет меры, которые уже были предложены в предыдущих обновлениях, не вводит новые инициативы и не накладывает на Украину обязательства по повышению тарифов на энергоносители во время войны.

Энергетический сектор является одним из приоритетных направлений, над которыми украинские власти работают вместе с международными партнерами и экспертами МВФ. Правительство продолжает меры по преодолению последствий массированных атак на энергосистему страны. Среди инициатив – расширение программы 5-7-9 и ФРП для поддержки энергетики, а также программы кредитования государственными банками.

Напомним, миссия МВФ проводила в Киеве переговоры с представителями Украины. Речь шла о пятом пересмотре Программы расширенного финансирования.

Ранее мы писали, что исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине в скором времени получить новый транш. Также при просмотре был оптимизирован график траншей на 2025 год.