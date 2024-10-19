Україна отримає близько 1,1 млрд доларів кредиту від МВФ на невійськові цілі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Офіс президента

Виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF, що дозволить Україні незабаром отримати новий транш. Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік.

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр Денис Шмигаль.

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Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: Скриншот

За словами прем'єр-міністра України, МВФ погодив виділення суми обсягом близько $1,1 млрд. Ці кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів.

"Дякую Фонду за незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України", — заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, місія МВФ проводила в Києві переговори з представниками України. Йшлося про п'ятий перегляд Програми розширеного фінансування.

Ми також писали, що в агенції Bloomberg з'явилась інформація, що МВФ вимагає послабити курс гривні та підвищити податки. Українська національна валюта вже втратила понад 10% з жовтня 2023 року, коли було скасовано фіксований обмінний курс.