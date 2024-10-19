Украина получит около 1,1 млрд долларов кредита от МВФ на невоенные цели

Премьер Шмыгаль объявил об очередном транше от МВФ — сколько денег получит Украина
Исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине в скором времени получить новый транш. Также при просмотре был оптимизирован график траншей на 2025 год.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер Денис Шмыгаль.
Сколько денег и на что получит Украина
По словам премьер-министра Украины, МВФ согласовал выделение суммы в размере около $1,1 млрд. Эти средства направят на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.
Также при пересмотре был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему привлечем в государственный бюджет больше ресурсов.
"Спасибо Фонду за неизменную последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины", — заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, миссия МВФ проводила в Киеве переговоры с представителями Украины. Речь шла о пятом пересмотре Программы расширенного финансирования.
Мы также писали, что у агентства Bloomberg появилась информация, что МВФ требует ослабить курс гривны и повысить налоги. Украинская национальная валюта уже потеряла более 10% с октября 2023, когда был отменен фиксированный обменный курс.
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