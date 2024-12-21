МВФ прокоментував ситуацію зі світлом в Україні

Енергетики. Фото: ДТЕК

В Україні енергетична ситуація цієї зими буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення світла критично залежатимуть від масштабів подальших російських обстрілів. Значну роль відіграватимуть і погодні умови цієї зими.

Про це говориться у Меморандумі МВФ у суботу, 21 грудня.

Читайте також:

Ситуація з електроенергією взимку

За даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року низка російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генеруючих потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

При цьому ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада.

"Російські обстріли і руйнування енергетичної інфраструктури в листопаді-грудні завдали нових економічних збитків і втрат, обмеживши електрогенерувальні потужності України, збільшивши дефіцит енергії та спричинивши масові й тривалі вимкнення електроенергії в домогосподарствах у всій країні", — йдеться в документі.

Зазначається, що влада України оперативно працює над розв'язанням проблем, викликаних триваючими руйнівними атаками на енергетичну інфраструктуру. Ремонтні роботи пройшли успішно. Нове електрогенеруюче обладнання стабільно надходило в експлуатацію, що доповнювалося підвищенням ЄС ліміту на імпорт до 2,1 ГВт (з 1,7 ГВт) з додатковими 250 МВт екстреної підтримки.

За даними МВФ, влада також накопичила газ на опалювальний сезон відповідно до цільового рівня.

Введення в експлуатацію 0,9 ГВт резервних розподілених генерації, а також розширення імпортних потужностей і підтримка у відновленні пошкоджених генеруючих потужностей дають змогу частково пом'якшити наслідки дефіциту.

Негативний вплив дефіциту потужності на низку галузей промисловості також частково пом'якшується прямим імпортом електроенергії компаніями для виробничих цілей, розвитком власної генерації.

Раніше ми писали, що в Україні обмежать повідомлення про стан енергетики.

Нагадуємо, Юрій Корольчук заявив, за яких умов можливі відключення світла до 15 годин на добу.