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В МВФ предупредили о ситуации с отключениями света в Украине

21 декабря 2024 14:56
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
МВФ прокомментировал ситуацию со светом в Украине
Энергетики. Фото: ДТЭК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине энергетическая ситуация этой зимой будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключение света будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских обстрелов. Значительную роль будут играть и погодные условия этой зимой.

Об этом говорится в Меморандуме МВФ в субботу, 21 декабря.

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По данным МВФ, в январе-октябре 2024 года ряд российских атак на украинскую энергосистему повредили или уничтожили более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимой.

При этом ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября.

"Российские обстрелы и разрушения энергетической инфраструктуры в ноябре-декабре нанесли новый экономический ущерб и потери, ограничив электрогенерирующие мощности Украины, увеличив дефицит энергии и повлекши массовые и длительные отключения электроэнергии в домохозяйствах по всей стране", — говорится в документе.

Отмечается, что власти Украины оперативно работают над решением проблем, вызванных продолжающимися разрушительными атаками на энергетическую инфраструктуру. Ремонтные работы прошли удачно. Новое электрогенерирующее оборудование стабильно поступало в эксплуатацию, что дополнялось повышением ЕС лимита на импорт до 2,1 ГВт (с 1,7 ГВт) с дополнительными 250 МВт экстренной поддержки.

По данным МВФ, власти также накопили газ на отопительный сезон в соответствии с целевым уровнем.

Ввод в эксплуатацию 0,9 ГВт резервных распределенных генераций, а также расширение импортных мощностей и поддержка в восстановлении поврежденных генерирующих мощностей позволяют частично смягчить последствия дефицита.

Негативное влияние дефицита мощности на ряд отраслей промышленности также частично смягчается прямым импортом электроэнергии компаниями для производственных целей, развитием собственной генерации.

Ранее мы писали, что в Украине ограничат сообщения о состоянии энергетики.

Напомним, Юрий Корольчук заявил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.

электроэнергия Украина зима свет график

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