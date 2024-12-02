Вступна кампанія 2025 року — що зміниться

Студенти за навчанням. Фото: Інформаційно-юридичний сайт

В Україні у 2025 році вступна кампанія не матиме значних змін порівняно із попередньою. При цьому деякі нововведення стосуватимуться вступу в магістратуру та аспірантуру.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA.

Читайте також:

Вступна кампанія 2025 року

Міністр зазначив, що для вступу на мистецькі спеціальності до магістратури абітурієнтам необхідно буде скласти фахове вступне випробування з історії мистецтв. Для вступників до аспірантури з’явиться новий іспит із методології наукових досліджень.

Винницький звернув увагу, що у наступному році на денну форму навчання в аспірантуру можна буде вступити за державним замовленням, а на контракт — лише на заочну чи вечірню форму.

"До речі, це питання принципове — обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів", — додає він.

Нагадаємо, в Україні планують скоротити кількість вищих навчальних закладів приблизно до 100. Причиною цього є проблема демографії, а отже — зменшення кількості випускників.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, скільки коштує навчання в українських університетах у 2024 році та чому ціни хочуть підняти.