Вступительная кампания 2025 года – что изменится

Студенты по обучению. Фото: Інформаційно-юридичний сайт

В Украине в 2025 году вступительная кампания не будет иметь значительных изменений по сравнению с предыдущей. При этом некоторые нововведения будут касаться поступления в магистратуру и аспирантуру.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

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Вступительная кампания 2025 года

Министр отметил, что для поступления на художественные специальности в магистратуру абитуриентам необходимо будет сдать профессиональное вступительное испытание по истории искусств. Для поступающих в аспирантуру появится новый экзамен по методологии научных исследований.

Винницкий обратил внимание, что в следующем году на дневную форму обучения в аспирантуру можно будет поступить по государственному заказу, а по контракту — только на заочную или вечернюю форму.

"Кстати, этот вопрос принципиален — обусловлен не только потребностью борьбы с лицами, использующими аспирантуру не по назначению. Инвестиция государства в аспирантуру — это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении его научно-педагогических кадров", — добавляет он.

Напомним, в Украине планируют сократить количество вузов примерно до 100. Причиной этого является проблема демографии, а значит, уменьшение количества выпускников.

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