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В Міноборони назвали фейком інформацію про громадянство дітей Умєрова

21 грудня 2023 12:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Міноборони назвали фейком інформацію про громадянство дітей Умєрова
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що нібито члени родини Рустема Умєрова є громадянами США. Троє дітей посадовця — син та дві доньки — виключно громадяни України, українські паспорти вони отримали у посольстві США. 

Про це повідомили у Міноборони

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У відомстві зазначили, що українські паспорти, які видали дітям Умєрова після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у посольстві України в США. Через це у відповідній декларації і вказане місце видачі документів — Сполучені Штати.

"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини Міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності. Діти Міністра (син — віком 10 років, доньки — 8 і 2 роки) — є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова — немає", — йдеться у повідомленні. 

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Декларація про громадянство дітей Умєрова. Фото: соцмережі

У Міноборони підкреслюють, що родина чинного міністра ще у 2016 році була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози. Вони пов'язані у зв'язку з систематичною діяльністю Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму.

"З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму", — додають у Міноборони. 

Нагадаємо, 21 грудня дітей Рустема Умєрова звинуватили у зміні українського громадянства.

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