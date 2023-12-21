В Минобороны назвали фейком информацию о гражданстве детей Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что якобы члены семьи Рустема Умерова являются гражданами США. Трое детей чиновника — сын и две дочери — исключительно граждане Украины, украинские паспорта они получили в посольстве США.

Об этом сообщили в Минобороны.

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В ведомстве отметили, что украинские паспорта, выданные детям Умерова по истечении срока действия предыдущих, они получили в посольстве Украины в США. Поэтому в соответствующей декларации и указанное место выдачи документов — Соединенные Штаты.

"Информация, которая распространяется в СМИ о том, что члены семьи Министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США, не соответствует действительности. Дети Министра (сын в возрасте 10 лет, дочери — 8 и 2 года) — исключительно граждане Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова — нет", — говорится в сообщении.

Декларация о гражданстве детей Умерова. Фото: соцсети

В Минобороны подчеркивают, что семья действующего министра еще в 2016 году была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз. Они связаны в связи с систематической деятельностью Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма.

"С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках по поводу нарушений прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных в Крыму", — добавляют в Минобороны.

Напомним, 21 декабря детей Рустем Умеров обвинили в изменении украинского гражданства.