Олексій Печій втік за кордон - реакцію Мінкульту на втечу телеведучого за кордон

Ведучий 24 каналу Олексій Печій. Фото: соцмережі

Український ведучий "24 каналу" Олексій Печій заявив, що не планує повертатися до України після відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі. У Міністерстві культури та інформаційної політики засудили медійника та назвали його вчинок прямим порушенням законодавства та заяви, яку той підписав перед від'їздом.

Про це йдеться у заяві МКІП.

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Заява Печія. Фото: МКІП

"МКІП підтримує діяльність українських митців та журналістів за кордоном та сприяє їх внеску в культурній та інформаційній боротьбі з агресором... Кожен, хто виїжджає за кордон задля виконання тієї чи іншої культурно-інформаційної місії в обовʼязковому порядку подає великий пакет документів та підписує заяву, яка зобовʼязує до повернення в Україну одразу після завершення відрядження", — йдеться у заяві.

Разом з тим, т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що випадок є поодиноким.

"Цей поодинокий випадок ніяким чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну у світовому порядку денному", – зазначив Карандєєв.

Як Печій втік за кордон

Медійник отримав акредитацію на Саміт ЄС, який тривав протягом 14-15 грудня. Однак по його завершенню він не повернувся до України. За словами гендиректора медіахолдингу "Люкс" Романа Андрейка, колеги Печія не просто шоковані його вчинком.

"Сказати, що я шокований — нічого не сказати! Кажуть "не суди та не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти та ухвалити для себе рішення чи готові вони й надалі йому вірити", — наголосив Андрейко.

Нагадаємо, своє рішення залишитися в Європі Печій прокоментував відсутністю в Україні "горизонтальної комунікації з західним суспільством", запевнивши, що займатиметься "інформаційною боротьбою за Україну".