Алексей Печий скрылся за границу - реакцию Минкульта на бегство телеведущего за границу

Ведущий 24 канала Алексей Печий. Фото: соцсети

Украинский ведущий "24 канала" Алексей Печий заявил, что не планирует возвращаться в Украину после командировки на Саммит ЕС в Брюсселе. В Министерстве культуры и информационной политики осудили медийщика и назвали его поступок прямым нарушением законодательства и заявления, которое тот подписал перед отъездом.

Об этом говорится в заявлении МКИП.

Читайте также:

Как отреагировали в Минкульте на побег ведущего Печия

Заявление Изжога. Фото: МКИП

"МКИП поддерживает деятельность украинских художников и журналистов за рубежом и способствует их вкладу в культурную и информационную борьбу с агрессором... Каждый, кто выезжает за границу для выполнения той или иной культурно-информационной миссии в обязательном порядке представляет большой пакет документов и подписывает заявление, которая обязывает к возвращению в Украину сразу после завершения командировки", — говорится в заявлении.

Вместе с тем, и.о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заявил, что случай является единичным.

"Этот единичный случай никоим образом не должен бросать тень на других украинских журналистов, ежедневно работающих для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине. Мы гордимся теми людьми, которые удерживают Украину в мировой повестке дня", — отметил Карандеев.

Как Печий сбежал за границу

Медийщик получил аккредитацию на Саммит ЕС, который длился 14-15 декабря. Однако по его завершению он не вернулся в Украину. По словам гендиректора медиахолдинга "Люкс" Романа Андрейко, коллеги Печия не просто шокированы его поступком.

"Сказать, что я шокирован — ничего не сказать! Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решения готовы ли они и дальше ему верить", — подчеркнул Андрейко.

Напомним, свое решение остаться в Европе Печий прокомментировал отсутствием в Украине "горизонтальной коммуникации с западным обществом", заверив, что будет заниматься "информационной борьбой за Украину".