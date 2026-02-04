Відео
Головна Новини дня В Міненерго зробили заяву про стан енергосистеми після атаки РФ

В Міненерго зробили заяву про стан енергосистеми після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 10:49
Стан енергосистеми 4 лютого — в яких областях найважча ситуація
Пошкоджене обладнання ДТЕК. Фото: ДТЕК

В Україні триває відновлення енергосистеми після масованого удару Росії та попередніх атак. У деяких областях вдалося повернути електропостачання. Втім, є регіони, де ситуація з енергетикою вкрай складна.

Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.

В Києві вдалося частково повернути електропостачання

У ДТЕК повідомили, що в Києві після обстрілів повернули електропостачання для 100 000 родин. На лівому березі місто знову заходить у тимчасові графіки відключень, а аварійні бригади продовжують ліквідовувати наслідки масованих атак.

Де в Україні наразі найскладніша ситуація з електропостачанням

Артем Некрасов заявив, що через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури знеструмленими залишаються споживачі в Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях. 

У міністерстві також зазначили, що по всій країні діють погодинні графіки відключень електроенергії, а для промисловості та бізнесу застосовуються графіки обмеження потужності. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено вводять аварійні знеструмлення. Після стабілізації споживачів мають повернути до прогнозованих погодинних графіків.

Окремо на брифінгу звернули увагу на наслідки негоди: унаслідок складних погодних умов без електропостачання залишаються 16 населених пунктів в Одеській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, вчора, 3 лютого, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися об'єкти енергетики, є жертви.

Стало відомо, що Росія знищила в Харкові одну з головних ТЕЦ. У місті оголосили надзвичайний стан та розгорнули пункти обігріву.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
