Состояние энергосистемы 4 февраля - в каких областях самая тяжелая ситуация

Поврежденное оборудование ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после массированного удара России и предыдущих атак. В некоторых областях удалось вернуть электроснабжение. Впрочем, есть регионы, где ситуация с энергетикой крайне сложная.

Об этом сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге.

В Киеве удалось частично вернуть электроснабжение

В ДТЭК сообщили, что в Киеве после обстрелов вернули электроснабжение для 100 000 семей. На левом берегу город снова заходит во временные графики отключений, а аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия массированных атак.

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением

Артем Некрасов заявил, что из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточенными остаются потребители в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

В министерстве также отметили, что по всей стране действуют почасовые графики отключений электроэнергии, а для промышленности и бизнеса применяются графики ограничения мощности. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно вводят аварийные обесточивания. После стабилизации потребителей должны вернуть к прогнозируемым почасовым графикам.

Отдельно на брифинге обратили внимание на последствия непогоды: в результате сложных погодных условий без электроснабжения остаются 16 населенных пунктов в Одесской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Напомним, вчера, 3 февраля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались объекты энергетики, есть жертвы.

Стало известно, что Россия уничтожила в Харькове одну из главных ТЭЦ. В городе объявили чрезвычайное положение и развернули пункты обогрева.