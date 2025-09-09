Енергетики просять українців ощадливо користуватися електрикою — Міненерго

В Міненерго закликали українців економити електроспоживання
Енергетики продовжують проводити відновлювальні роботи на енергооб’єктах інфраструктури, які зазнали пошкоджень через обстріли. Втім українців просять ощадливіше користуватися електроприладами.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
В Україні наразі не планують вимкнень електропостачання
Станом на 9 вересня енергосистема працює збалансовано і планових відключень електроенергії для населення не передбачено. В Міненерго зазначили, що триває активна підготовка енергетичного обладнання до старту опалювального сезону.
Споживачів закликають економно користуватися електроенергією, особливо у години пікового навантаження — зранку та ввечері, аби зменшити тиск на енергосистему.
Що відбувається на ЗАЕС
Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то в Міненерго повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,54 м, що є достатнім для забезпечення потреб станції.
Нагадаємо, Росія здійснила кілька атак на енергооб'єкти в Київській області.
Також нещодавно окупанти вдарили по енергооб'єкту в Сумській області, що призвело до відключень світла в кількох населених пунктах.
