Головна Новини дня В Міненерго закликали українців економити електроспоживання

В Міненерго закликали українців економити електроспоживання

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:07
Енергетики просять українців ощадливо користуватися електрикою — Міненерго
Енергетик на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергетики продовжують проводити відновлювальні роботи на енергооб’єктах інфраструктури, які зазнали пошкоджень через обстріли. Втім українців просять ощадливіше користуватися електроприладами.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Читайте також:

В Україні наразі не планують вимкнень електропостачання

Станом на 9 вересня енергосистема працює збалансовано і планових відключень електроенергії для населення не передбачено. В Міненерго зазначили, що триває активна підготовка енергетичного обладнання до старту опалювального сезону.

Споживачів закликають економно користуватися електроенергією, особливо у години пікового навантаження — зранку та ввечері, аби зменшити тиск на енергосистему.

Що відбувається на ЗАЕС

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то в Міненерго повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,54 м, що є достатнім для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, Росія здійснила кілька атак на енергооб'єкти в Київській області

Також нещодавно окупанти вдарили по енергооб'єкту в Сумській області, що призвело до відключень світла в кількох населених пунктах.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
