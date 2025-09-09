Енергетики просять українців ощадливо користуватися електрикою — Міненерго

Енергетик на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергетики продовжують проводити відновлювальні роботи на енергооб’єктах інфраструктури, які зазнали пошкоджень через обстріли. Втім українців просять ощадливіше користуватися електроприладами.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

В Україні наразі не планують вимкнень електропостачання

Станом на 9 вересня енергосистема працює збалансовано і планових відключень електроенергії для населення не передбачено. В Міненерго зазначили, що триває активна підготовка енергетичного обладнання до старту опалювального сезону.

Споживачів закликають економно користуватися електроенергією, особливо у години пікового навантаження — зранку та ввечері, аби зменшити тиск на енергосистему.

Що відбувається на ЗАЕС

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то в Міненерго повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,54 м, що є достатнім для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, Росія здійснила кілька атак на енергооб'єкти в Київській області.

Також нещодавно окупанти вдарили по енергооб'єкту в Сумській області, що призвело до відключень світла в кількох населених пунктах.