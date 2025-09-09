Энергетики просят украинцев экономно пользоваться электричеством — Минэнерго

В Минэнерго призвали украинцев экономить электропотребление
Энергетики продолжают проводить восстановительные работы на энергообъектах инфраструктуры, которые получили повреждения из-за обстрелов. Украинцев просят экономнее пользоваться электроприборами.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В Украине пока не планируют отключений электроснабжения
По состоянию на 9 сентября энергосистема работает сбалансировано и плановых отключений электроэнергии для населения не предусмотрено. В Минэнерго отметили, что продолжается активная подготовка энергетического оборудования к старту отопительного сезона.
Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковой нагрузки — утром и вечером, чтобы уменьшить давление на энергосистему.
Что происходит на ЗАЭС
Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то в Минэнерго сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,54 м, что является достаточным для обеспечения потребностей станции.
Напомним, Россия осуществила несколько атак на энергообъекты в Киевской области.
Также недавно оккупанты ударили по энергообъекту в Сумской области, что привело к отключениям света в нескольких населенных пунктах.
