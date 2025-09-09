Видео
В Минэнерго призвали украинцев экономить электропотребление

В Минэнерго призвали украинцев экономить электропотребление

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:07
Энергетики просят украинцев экономно пользоваться электричеством — Минэнерго
Энергетик на энергообъекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

Энергетики продолжают проводить восстановительные работы на энергообъектах инфраструктуры, которые получили повреждения из-за обстрелов. Украинцев просят экономнее пользоваться электроприборами.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

В Украине пока не планируют отключений электроснабжения

По состоянию на 9 сентября энергосистема работает сбалансировано и плановых отключений электроэнергии для населения не предусмотрено. В Минэнерго отметили, что продолжается активная подготовка энергетического оборудования к старту отопительного сезона.

Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковой нагрузки — утром и вечером, чтобы уменьшить давление на энергосистему.

Что происходит на ЗАЭС

Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то в Минэнерго сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,54 м, что является достаточным для обеспечения потребностей станции.

Напомним, Россия осуществила несколько атак на энергообъекты в Киевской области.

Также недавно оккупанты ударили по энергообъекту в Сумской области, что привело к отключениям света в нескольких населенных пунктах.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
