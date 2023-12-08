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В Міненерго створили графіки відключень світла

8 грудня 2023 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Міненерго створили графіки відключень світла
Дівчина зі свічкою під час блекауту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві енергетики України вже створили графіки відключення світла по Україні. Проте застосовувати їх будуть лише на випадок значних обстрілів критичної інфраструктури.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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"На сьогодні ми не плануємо запровадження графіків відключень тієї генерації, яка є. І навіть, якщо виникає невеличкий дефіцит — у нас є змога покривати його шляхом імпорту з сусідніх держав", — сказала вона.

Урядовиця зазначає: хоч відключень наразі не буде, графіки розроблялися ще влітку. Їх вже отримали всі регіони для того, аби не повторилася ситуація, як минулої зими.

"Ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій, і повинні забезпечити справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів. Тому графіки дійсно є, але запровадження їх поки не планується. Це станеться хіба що, якщо в нас будуть значні пошкодження в разі обстрілів", — пояснила Гринчук.

Нагадаємо, що вчора в Укренерго зафіксували рекордний рівень споживання електроенергії за цей опалювальний сезон. Україна залучала аварійну допомогу з Румунії та Польщі. 

Ще раніше відомство оголосило про перевірки на теплових електростанціях країни. Ці дії відбулися після того, як міністр енергетики Герман Галущенко розпорядився Держенергонагляду провести екстрені перевірки.

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