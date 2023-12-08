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В Минэнерго создали графики отключений света

8 декабря 2023 20:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минэнерго создали графики отключений света
Девушка со свечой во время блекаута. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве энергетики уже создали графики отключения света по Украине. Однако применять их будут только в случае значительных обстрелов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

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"На сегодняшний день мы не планируем введение графиков отключений той генерации, которая есть. И даже если возникает небольшой дефицит — у нас есть возможность покрывать его путем импорта из соседних государств", — сказала она.

Чиновница отмечает: хоть отключений пока не будет, графики разрабатывались еще летом. Их уже получили все регионы для того, чтобы не повторилась ситуация, как прошлой зимой.

"Мы должны быть готовы к любым ситуациям, и должны обеспечить справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей. Поэтому графики действительно есть, но введение их пока не планируется. Это произойдет разве что если у нас будут значительные повреждения в случае обстрелов", — объяснила Гринчук.

Напомним, что вчера в "Укрэнерго" зафиксировали рекордный уровень потребления электроэнергии за этот отопительный сезон. Украина привлекала аварийную помощь из Румынии и Польши.

Еще раньше ведомство объявило о проверках на тепловых электростанциях страны. Эти действия произошли после того, как министр энергетики Герман Галущенко распорядился Госэнергонадзора провести экстренные проверки.

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