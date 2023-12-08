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На Дніпропетровщині майже 100 населених пунктів залишилося без світла — в чому причина

8 грудня 2023 20:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Дніпропетровщині майже 100 населених пунктів залишилося без світла — в чому причина
Бригада ДТЕК ремонтує електромережі. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпропетровській області 11,4 тисяч осель залишилися без електроенергії внаслідок негоди сьогодні, 8 грудня. Йдеться про майже 100 населених пунктів.

Про це повідомив голова Дніпроперовської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, наразі без світла залишаються переважно жителі населених пунктів в Синельниківському, Криворізькому та Нікопольському районах. 

Наразі аварійні бригади ДТЕК намагаються відновити електропостачання.

Складні погодні умови в області

"Задіяно 22 бригади — 69 працівників та 27 одиниць техніки. Дякую нашим енергетикам за невтомну роботу у будь-яких умовах. За інформацією від ДТЕК Дніпровські електромережі, через погіршення погодних умов ймовірні нові відключення світла", — додав Лукашук.

Крім того, очільник Дніпропетровської облради закликав жителів регіону бути обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння дерев та обриву проводів. Також він попросив не підходити близько до ліній електропередач. 

Нагадаємо, раніше арсенал надзвичайників Одеської області поповнився новою технікою. Наразі відомо, що ДСНСники регіону отримали 2 снігоболотоходи для ліквідації наслідків негоди

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