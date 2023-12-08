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В Днепропетровской области почти 100 населенных пунктов осталось без света — в чем причина

8 декабря 2023 20:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Днепропетровской области почти 100 населенных пунктов осталось без света — в чем причина
Бригада ДТЭК ремонтирует электросети. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепропетровской области 11,4 тысячи домов остались без электроэнергии в результате непогоды сегодня, 8 декабря. Речь идет о почти 100 населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Днепроперовского областного совета Николай Лукашук.

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По его словам, без света остаются преимущественно жители населенных пунктов в Синельниковском, Криворожском и Никопольском районах.

В настоящее время аварийные бригады ДТЭК пытаются возобновить электроснабжение.

Сложные погодные условия в области

"Задействовано 22 бригады — 69 работников и 27 единиц техники. Спасибо нашим энергетикам за неутомимую работу в любых условиях. По информации от ДТЭК Днепровские электросети, из-за ухудшения погодных условий вероятны новые отключения света", — добавил Лукашук.

Кроме того, глава Днепропетровского облсовета призвал жителей региона быть осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению деревьев и обрыву проводов. Также он попросил не подходить близко к линиям электропередачи.

Напомним, ранее арсенал чрезвычайников Одесской области пополнился новой техникой. Известно, что ГСЧСники региона получили 2 снегоболотохода для ликвидации последствий непогоды.

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