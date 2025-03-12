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В Миколаєві судили шпигуна ФСБ — передавав дані через блогера

12 березня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мешканець Миколаєва передавав секретні дані через російського блогера й отримав суворий вирок суду
Тюремна стіна. Ілюстративне фото: Вікімедіа
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Житель міста Миколаєва отримав суворий вирок суду за те, що підпрацьовував з російськими окупантами. Суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації про переміщення військової техніки та військ ЗСУ.  

Про це повідомляється СБУ у Миколаївській області.

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Деталі справи

В ході слідства з'ясувалось, що 35-річний безробітний чоловік збирав дані про базування та переміщення українських військ на території Миколаївської області та передавав їх ФСБ. Співпраця розпочалася навесні 2023 року, а затримання відбулося в листопаді того ж року.

Зловмисник збирав інформацію як через особисті контакти, так і з відкритих джерел, фіксуючи українські об'єкти та передаючи фотоматеріали російській розвідці. Комунікація здійснювалась через посередників, одним з яких виявився проросійський блогер Сергій Лебедєв, відомий під псевдонімом "Лохматий", що перебуває в окупованому Донецьку.

Рішення суду

Суд визнав його винним у розголошенні конфіденційної інформації про переміщення військової техніки та військ Збройних Сил України. Чоловік засуджений до 10 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами. 

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області жінка виправдовувала збройну агресію Росії та передавала інформацію про ЗСУ. За це суд її покарав.

Також ми писали, що в Одеській області військовий ЗСУ влаштував бійку у під'їзді через ревнощі. Суд призначив йому виправні роботи.

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