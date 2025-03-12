Житель Николаева передавал секретные данные через российского блогера и получил суровый приговор суда

Тюремная стена. Иллюстративное фото: Викимедиа

Житель города Николаева получил суровый приговор суда за то, что подрабатывал с российскими оккупантами. Суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации о перемещении военной техники и войск ВСУ.

Об этом сообщается СБУ в Николаевской области.

Читайте также:

Детали дела

В ходе следствия выяснилось, что 35-летний безработный мужчина собирал данные о базировании и перемещении украинских войск на территории Николаевской области и передавал их ФСБ. Сотрудничество началось весной 2023 года, а задержание произошло в ноябре того же года.

Злоумышленник собирал информацию как через личные контакты, так и из открытых источников, фиксируя украинские объекты и передавая фотоматериалы российской разведке. Коммуникация осуществлялась через посредников, одним из которых оказался пророссийский блогер Сергей Лебедев, известный под псевдонимом "Лохматый", находящийся в оккупированном Донецке.

Решение суда

Суд признал его виновным в разглашении конфиденциальной информации о перемещении военной техники и войск Вооруженных Сил Украины. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина оправдывала вооруженную агрессию России и передавала информацию о ВСУ. За это суд ее наказал.

Также мы писали, что в Одесской области военный ВСУ устроил драку в подъезде из-за ревности. Суд назначил ему исправительные работы.