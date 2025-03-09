Суд позбавив волі мешканку Миколаєва, яка здавала росіянам позиції ЗСУ

Суддя б'є молотком. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У Миколаївській області жінка виправдовувала збройну агресію Росії та передавала інформацію про ЗСУ. За це суд її покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жителька Очакова, яка дотримувалася проросійських поглядів, використовувала акаунт "GalactikaZ" у Telegram для спілкування з адміністратором каналів, чатів і ботів, де поширювалася російська пропаганда та збиралася інформація про пересування, розташування та діяльність Збройних Сил України.

26 червня 2024 року вона передала представнику РФ скріншоти з "ЯндексКарти", на яких були позначені координати українських військових.

"Частный дом, куда прилетело в кухню. Жертв нет, только разрушения. Но фото сделать нельзя было, много народу там вертелось… Кстати, здесь же здание Налоговой инспекции, в подвале сидят черти", — коментувала обвинувачена.

1 липня 2024 року вона передала інформацію про розташування військових на території туристичних баз і дитячого санаторію. Пізніше, 9 липня, позначила на карті місце перебування українських військових уздовж берегової лінії.

Крім того, у відкритому Telegram-чаті вона неодноразово виправдовувала військову агресію РФ.

"Если бы не было 24 февраля 2022, то погибали бы мирные на территории России в большом количестве, потому что укрофашисты готовились к вторжению… Воинству российскому Божьего благословения… Берегите друг друга и всё будет Россия", — писала вона.

Із матеріалів судового рішення випливає, що жінка використовувала телеграм-канал: "Лохматий Z Николаев". Інформацію про ЗСУ вона, ймовірно, передавала Сергію Лебедєву — так званому координатору "миколаївського підпілля" та співробітнику московського пропагандистського агентства "РИА Новости", відомому під псевдонімом "Лохматий". Раніше він працював в Управлінні гуманітарних операцій так званої "Луганської народної республіки".

Через свій телеграм-канал Лебедєв здійснює вербування інформаторів у різних регіонах України, залучаючи їх до збору та передачі координат для коригування російських ракетних ударів. Восени 2022 року він використав дані одного з учасників чату для наведення удару по житловій багатоповерхівці в Миколаєві. В іншому випадку йому вдалося завербувати мешканця Закарпаття, який повідомляв розташування військових підрозділів у прикордонній зоні. У 2024 році в Україні Лебедєва, відомого як "Лохматий", заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Рішення суду

Щодо жінки з Миколаєва, у ході судового засідання вона повністю визнала свою вину та висловила щире каяття. Вона пояснила, що спочатку просто спілкувалася в телеграм-чаті, вела особисті розмови, але згодом почала передавати інформацію, яка стала підставою для обвинувачення.

Обвинувачена стверджувала, що зараз не повторила б таких дій, оскільки глибоко шкодує про скоєне та відчуває сором за свої вчинки.

Суд виніс рішення про призначення їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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Також ми писали, що в Одеській області військовий ЗСУ влаштував бійку у під'їзді через ревнощі. Суд призначив йому виправні роботи.