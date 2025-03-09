Суд лишил свободы жительницу Николаева, которая сдавала россиянам позиции ВСУ

Судья бьет молотком. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Николаевской области женщина оправдывала вооруженную агрессию России и передавала информацию о ВСУ. За это суд ее наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница Очакова, которая придерживалась пророссийских взглядов, использовала аккаунт "GalactikaZ" в Telegram для общения с администратором каналов, чатов и ботов, где распространялась российская пропаганда и собиралась информация о передвижении, расположении и деятельности Вооруженных Сил Украины.

26 июня 2024 года она передала представителю РФ скриншоты с "ЯндексКарты", на которых были обозначены координаты украинских военных.

"Частный дом, куда прилетело в кухню. Жертв нет, только разрушения. Но фото сделать нельзя было, много народу там вертелось... Кстати, здесь же здание Налоговой инспекции, в подвале сидят черти", — комментировала обвиняемая.

1 июля 2024 года она передала информацию о расположении военных на территории туристических баз и детского санатория. Позже, 9 июля, обозначила на карте место пребывания украинских военных вдоль береговой линии.

Кроме того, в открытом Telegram-чате она неоднократно оправдывала военную агрессию РФ.

"Если бы не было 24 февраля 2022 года, то погибали бы мирные на территории России в большом количестве, потому что укрофашисты готовились к вторжению... Воинству российскому Божьего благословения... Берегите друг друга и все будет Россия", — писала она.

Из материалов судебного решения следует, что женщина использовала телеграмм-канал: "Лохматий Z Николаев". Информацию о ВСУ она, вероятно, передавала Сергею Лебедеву — так называемому координатору "николаевского подполья" и сотруднику московского пропагандистского агентства "РИА Новости", известному под псевдонимом "Лохматий". Ранее он работал в Управлении гуманитарных операций так называемой "Луганской народной республики".

Через свой телеграмм-канал Лебедев осуществляет вербовку информаторов в разных регионах Украины, привлекая их к сбору и передаче координат для корректировки российских ракетных ударов. Осенью 2022 года он использовал данные одного из участников чата для наведения удара по жилой многоэтажке в Николаеве. В другом случае ему удалось завербовать жителя Закарпатья, который сообщал расположение военных подразделений в приграничной зоне. В 2024 году в Украине Лебедева, известного как "Лохматий", заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Решение суда

Что касается женщины из Николаева, в ходе судебного заседания она полностью признала свою вину и выразила искреннее раскаяние. Она объяснила, что сначала просто общалась в телеграмм-чате, вела личные разговоры, но впоследствии начала передавать информацию, которая стала основанием для обвинения.

Обвиняемая утверждала, что сейчас не повторила бы таких действий, поскольку глубоко сожалеет о содеянном и испытывает стыд за свои поступки.

Суд вынес решение о назначении ей наказания в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали, что в Хмельницком суд наказал мужчину, который получил повестку, но не явился в ТЦК. За это его лишили свободы на три года.

Также мы писали, что в Одесской области военный ВСУ устроил драку в подъезде из-за ревности. Суд назначил ему исправительные работы.