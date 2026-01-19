Кім: В критичній ситуації безпека людей важливіша за бюрократію

Віталій Кім. Фото: кадр із відео

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що в умовах масштабних катастроф та критичних загроз для населення швидкість прийняття рішень та порятунок життів мають бути безумовним пріоритетом. Про це він заявив у інтерв’ю програмі "Newsмейкер".

Як приклад Кім навів ситуацію з резервними котельнями. За чинним законодавством, процедура їхнього підключення — від проєктування та експертизи до тендерів — може тривати до чотирьох місяців. Проте в умовах енергетичної кризи технічна команда області здатна забезпечити врізку в мережу та запуск тепла всього за два дні.

"Якщо катастрофа і щось таке відбувається, треба забувати про папери і робити. Ми так робили, коли в нас розбили водогін у 2022 році, і коли була підірвана Каховська ГЕС. Попри те, що закон треба виконувати, я вважаю, що безпека людей вища за закон", — наголосив Віталій Кім.

Такий підхід очільника області до реального, а не "паперового" захисту проявляється і в інших сферах. Зокрема, Кім особисто ініціює перевірки готовності лікарень до відключень світла. Замість того, щоб вірити звітам, він проводить навчання з реальним відключенням об’єктів, що дозволяє виявляти приховані технічні несправності та забезпечувати гарантовану роботу медзакладів у критичний момент.

Керівник ОВА підкреслив, що ефективність захисту регіону залежить від динамічного оновлення підходів та щоденної залученості в процеси.

"Хто цим живе, хто витрачає на це весь свій час, у того і результати кращі", — впевнений Віталій Кім.

