Ким: В критической ситуации безопасность людей важнее бюрократии

Виталий Ким. Фото: кадр из видео

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким убежден, что в условиях масштабных катастроф и критических угроз для населения скорость принятия решений и спасение жизней должны быть безусловным приоритетом. Об этом он заявил в интервью программе "Newsмейкер".

В качестве примера Ким привел ситуацию с резервными котельными. По действующему законодательству, процедура их подключения — от проектирования и экспертизы до тендеров — может длиться до четырех месяцев. Однако в условиях энергетического кризиса техническая команда области способна обеспечить врезку в сеть и запуск тепла всего за два дня.

Реклама

Читайте также:

"Если катастрофа и что-то такое происходит, надо забывать о бумагах и делать. Мы так делали, когда у нас разбили водопровод в 2022 году, и когда была взорвана Каховская ГЭС. Несмотря на то, что закон надо выполнять, я считаю, что безопасность людей выше закона", — подчеркнул Виталий Ким.

Такой подход главы области к реальной, а не "бумажной" защите проявляется и в других сферах. В частности, Ким лично инициирует проверки готовности больниц к отключениям света. Вместо того, чтобы верить отчетам, он проводит учения с реальным отключением объектов, что позволяет выявлять скрытые технические неисправности и обеспечивать гарантированную работу медучреждений в критический момент.

Руководитель ОВА подчеркнул, что эффективность защиты региона зависит от динамичного обновления подходов и ежедневной вовлеченности в процессы.

"Кто этим живет, кто тратит на это все свое время, у того и результаты лучше", — уверен Виталий Ким.

Ранее мы также информировали, что Виталий Ким предложил усилить систему государственной поддержки ВПЛ. Главная идея Кима — рассматривать ВПЛ как стратегический человеческий капитал.

Напомним, что Виталий Ким рассказал: на юге Украины растет усталость от войны. Люди все чаще живут между тревогой за страну и ежедневными проблемами.