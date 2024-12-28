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В Криму оголосили режим надзвичайної ситуації — в чому причина

28 грудня 2024 14:32
Ольга Антоновська - редактор
Розлив мазуту в Чорному морі — в Криму оголосили надзвичайну ситуацію
Ліквідація наслідків розливу мазуту. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни ввели в тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації. Це сталося через розлив мазуту в Чорному морі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ у суботу, 28 грудня.

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Надзвичайна ситуація в Криму

Про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру в Криму почали писати російські ЗМІ. Причиною запровадження режиму в межах Керчі та Ленінського району став розлив мазуту в Чорному морі.

В Криму оголошено надзвичайну ситуацію через розлив мазуту в Чорному морі
Повідомлення про введення надзвичайного стану в Криму. Фото: скриншот

До цього через аварію танкерів крайовий режим надзвичайної ситуації ввели на Кубані. Пізніше було оголошено НС федерального рівня.

Що відомо про розлив мазуту в Чорному морі

Два російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" через сильний шторм зазнали аварії у Керченській протоці. Це сталося 15 грудня. Вже через два дні біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. У Чорне море витік мазут, що забруднило воду.

За попередньою інформацією у Чорне море вилилося понад 4,3 тис. тонн мазуту, а також інші нафтопродукти. Очищувальні роботи займуть не менше трьох повноцінних сезонів за найбільш оптимістичним сценарієм.

Нагадаємо, голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Росія приховує справжню кількість нафтопродуктів, які потрапили у Чорне море. На цю мить внаслідок аварії постраждали вже сотні тисяч живих організмів.

Експерти попереджають, що через недавню аварію з російськими танкерами Чорне море може перетворитися на нафтове сміттєзвалище, а його узбережжя — на зону екологічної катастрофи.

Крим Чорне море екологічна катастрофа нафта екологічна загроза

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