Разлив мазута в Черном море — в Крыму объявили чрезвычайную ситуацию

Ликвидация последствий разлива мазута. Фото: росСМИ

Россияне ввели во временно оккупированном Крыму режим чрезвычайной ситуации. Это произошло из-за разлива мазута в Черном море.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ в субботу, 28 декабря.

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О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Крыму начали писать российские СМИ. Причиной введения режима в пределах Керчи и Ленинского района стал разлив мазута в Черном море.

Сообщение о введении чрезвычайного положения в Крыму. Фото: скриншот

До этого из-за аварии танкеров краевой режим чрезвычайной ситуации ввели на Кубани. Позже было объявлено ЧС федерального уровня.

Что известно о разливе мазута в Черном море

Два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма потерпели крушение в Керченском проливе. Это произошло 15 декабря. Уже через два дня возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. В Черное море вытек мазут, что загрязнило воду.

По предварительной информации в Черное море вылилось более 4,3 тыс. тонн мазута, а также другие нефтепродукты. Очистительные работы займут не менее трех полноценных сезонов за самым оптимистическим сценарием.

Напомним, глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что Россия скрывает истинное количество нефтепродуктов, которые попали в Черное море. На данный момент в результате аварии пострадали уже сотни тысяч живых организмов.

Эксперты предупреждают, что из-за недавней аварии с российскими танкерами Черное море может превратиться в нефтяную свалку, а его побережье — в зону экологической катастрофы.