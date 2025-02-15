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До Києва 24 лютого приїде весь склад Європейської комісії

15 лютого 2025 17:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
До Києва 24 лютого приїде весь склад Європейської комісії — Гончаренко
Засідання Європейської комісії. Фото: Міносвіти
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

До Києва 24 лютого прибуде делегація у складі всіх членів Європейської комісії. Таким чином, ця подія станеться на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у суботу, 15 лютого.

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Пост Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Делегація Єврокомісії прибуде до Києва

Народний депутат Гончаренко заявив, що до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення прибудуть всі члени Єврокомісії. Якщо так станеться, то до столиці прибуде 27 делегатів.

Раніше нардеп Гончаренко заявив, що в Україні хочуть змінити правила військової служби. Зокрема, йдеться про скасування строкової служби.

Також ми писали, що ЄС перегляне витрати на зовнішню допомогу Україні. Проблема полягає в тому, що сукупного бюджету ЄС не вистачає на всі пріоритети.

Олексій Гончаренко Київ делегація Єврокомісія вторгнення
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