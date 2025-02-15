До Києва 24 лютого приїде весь склад Європейської комісії — Гончаренко

До Києва 24 лютого приїде весь склад Європейської комісії
До Києва 24 лютого прибуде делегація у складі всіх членів Європейської комісії. Таким чином, ця подія станеться на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до України.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у суботу, 15 лютого.
Делегація Єврокомісії прибуде до Києва
Народний депутат Гончаренко заявив, що до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення прибудуть всі члени Єврокомісії. Якщо так станеться, то до столиці прибуде 27 делегатів.
Раніше нардеп Гончаренко заявив, що в Україні хочуть змінити правила військової служби. Зокрема, йдеться про скасування строкової служби.
Також ми писали, що ЄС перегляне витрати на зовнішню допомогу Україні. Проблема полягає в тому, що сукупного бюджету ЄС не вистачає на всі пріоритети.
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