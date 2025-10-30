Відео
Головна Новини дня В Херсоні судитимуть банківського шахрая — як виманював гроші

В Херсоні судитимуть банківського шахрая — як виманював гроші

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 21:55
Шахрай з Херсона представлявся представником банку — тепер його судитимуть
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

На Херсонщині повідомлено про підозру місцевому мешканцю в скоєнні шахрайства. Він представлявся працівником банку та намагався видурити у громадян гроші.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі слідства

Відповідно до повідомлення прокуратури, чоловікові інкриміновано злочин, передбачений статтею Кримінального кодексу України. За це правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

Згідно з даними слідства, підозрюваний шляхом обману, представившись персональним менеджером банківської установи, отримав доступ до рахунку громадянина. Використовуючи мобільний додаток онлайн-банкінгу, він незаконно переказав понад 10 тисяч гривень на рахунок, оформлений на його матір. Після цього підозрюваний зняв кошти та розпорядився ними за власним бажанням.

У результаті проведених оперативних заходів було встановлено особу підозрюваного. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялось, що у ПриватБанку попередили клієнтів, що шахраї постійно вдосконалюють свої методи для обману. Зараз аферисти дзвонять українцям через Viber та Telegram від імені фінустанови.

Також стало відомо, що правоохоронці викрили міжрегіональну групу кіберзлочинців. Вони заволоділи коштами популярного інтернет-магазину косметики та парфумерії.

суд банки шахрайство Херсонська область судові рішення шахраї
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
