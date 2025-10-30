Видео
В Херсоне будут судить банковского мошенника — выманивал деньги

Дата публикации 30 октября 2025 03:32
обновлено: 21:55
Мошенник из Херсона представлялся представителем банка — теперь его будут судить
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

На Херсонщине сообщено о подозрении местному жителю в совершении мошенничества. Он представлялся работником банка и пытался выманить у граждан деньги.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

Детали следствия

Согласно сообщению прокуратуры, мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Согласно данным следствия, подозреваемый путем обмана, представившись персональным менеджером банковского учреждения, получил доступ к счету гражданина. Используя мобильное приложение онлайн-банкинга, он незаконно перевел более 10 тысяч гривен на счет, оформленный на его мать. После этого подозреваемый снял средства и распорядился ими по собственному желанию.

В результате проведенных оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке предупредили клиентов, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы для обмана. Сейчас аферисты звонят украинцам через Viber и Telegram от имени финучреждения.

Также стало известно, что правоохранители разоблачили межрегиональную группу киберпреступников. Они завладели средствами популярного интернет-магазина косметики и парфюмерии.

суд банки мошенничество Херсонская область судебные решения мошенники
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
