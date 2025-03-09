У Канаді обирають нового прем'єр-міністра

Кандидати в лідери Ліберальної партії Канади. Фото: Reuters

У неділю, 9 березня, Ліберальна партія Канади оголосить наступника прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на посаді лідера партії та голови уряду в розпал торгівельної війни зі Сполученими Штатами, яка може завдати шкоди канадській економіці.

Про це повідомило інформагентство Reuters у неділю, 9 березня.

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Зазначається, що наступному прем'єр-міністру доведеться вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, який погрожує запровадити додаткові тарифи проти Канади, і незабаром він може зіткнутися з опозиційними консерваторами на загальних виборах.

Близько 400 тисяч членів Ліберальної партії мають право віддати свої голоси за наступного лідера партії. Партія має оголосити результати першого туру приблизно о 18:30 (00:30 за Києвом).

Нині найбільше шансів стати наступником Трюдо має банкір Марк Карні, який здобув найбільшу підтримку від членів партії й найбільше зібраних коштів серед чотирьох кандидатів на посаду глави політсили.

Близько двох третин членів кабінету Трюдо публічно підтримують Карні. А опитування, проведене наприкінці лютого, показало, що Карні має 43% підтримки серед лібералів порівняно з 31% його головної суперниці, колишньої міністерки фінансів Христі Фріланд.

Під час передвиборчої кампанії Карні казав, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій.

Карні заявив, що його досвід першої людини, яка обіймала посаду голови двох центральних банків — Канади та Англії — означає, що він є найкращим кандидатом для роботи з Трампом.

Під час передвиборчої кампанії Карні заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій. Він неодноразово скаржився на те, що зростання Канади під керівництвом Трюдо було недостатньо високим.

Нагадаємо, що у січні Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев'яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав, що змусило правлячу Ліберальну партію провести швидкий конкурс на його заміну.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відстрочення тарифів на всі продукти з Мексики та Канади, на які поширюється угода про вільну торгівлю USMCA. Трамп вирішив дати країнам відстрочку в один місяць.

Водночас раніше Трамп різко відреагував на рішення Канади запровадити мита у відповідь на американські торговельні обмеження. Він пригрозив, що США негайно піднімуть тарифи на еквівалентну суму.