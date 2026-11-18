Український блогер та мільйонер Олександр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Українського блогера, засновника компанії Traffic Devils та мільйонера Олександра Слобоженка було затримано правоохоронцями в Італії у середу, 18 листопада. Чоловіка розшукували в готелі міста Річчоне за міжнародним ордером, який видала Україна.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Українську правду та РБК-Україна.

Реклама

В Італії затримали Олександра Слобоженка

У середу, 18 листопада, стало відомо, що популярного українського 28-річного блогера Олександра Слобоженка затримала поліція. Правоохоронці перевели його до слідчого ізолятору "Казетті" у провінції Ріміні. Саме там він перебуватиме до розгляду питання про екстрадицію в Україну — офіційну передачу особи однією державою іншій для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Молодого мільйонера підозрюють в організації азартних ігор, ухиленні від мобілізації та несплаті податків на суму понад 213 млн гривень.

Допис "РБК-Україна" про затримання Слобоженка. Скриншот: Telegram

Ми писали, що Офіс Генпрокурора 16 серпня 2024 року повідомив про підозру блогеру Олександру Слобоженку. Слідство заявило, що у 2020-2023 роках український підприємець отримував необґрунтовані доходи у вигляді криптовалютних активів. На момент 2024 року їхня загальна вартість перевищувала 1 млрд гривень.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що відому українську блогерку Владу Роговенко, яка брала участь у реаліті-шоу "Супермодель по-українськи", "Від пацанки до панянки, "Супермама" затримали у США 12 жовтня. Жінці висували обвинувачення у домашньому насильстві.