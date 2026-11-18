В Італії затримали українського блогера Олександра Слобоженка
Українського блогера, засновника компанії Traffic Devils та мільйонера Олександра Слобоженка було затримано правоохоронцями в Італії у середу, 18 листопада. Чоловіка розшукували в готелі міста Річчоне за міжнародним ордером, який видала Україна.
Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Українську правду та РБК-Україна.
В Італії затримали Олександра Слобоженка
У середу, 18 листопада, стало відомо, що популярного українського 28-річного блогера Олександра Слобоженка затримала поліція. Правоохоронці перевели його до слідчого ізолятору "Казетті" у провінції Ріміні. Саме там він перебуватиме до розгляду питання про екстрадицію в Україну — офіційну передачу особи однією державою іншій для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.
Молодого мільйонера підозрюють в організації азартних ігор, ухиленні від мобілізації та несплаті податків на суму понад 213 млн гривень.
Ми писали, що Офіс Генпрокурора 16 серпня 2024 року повідомив про підозру блогеру Олександру Слобоженку. Слідство заявило, що у 2020-2023 роках український підприємець отримував необґрунтовані доходи у вигляді криптовалютних активів. На момент 2024 року їхня загальна вартість перевищувала 1 млрд гривень.
Новини.LIVE інформували, що відому українську блогерку Владу Роговенко, яка брала участь у реаліті-шоу "Супермодель по-українськи", "Від пацанки до панянки, "Супермама" затримали у США 12 жовтня. Жінці висували обвинувачення у домашньому насильстві.