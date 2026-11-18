Украинский блогер и миллионер Александр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Украинский блогер, основатель компании Traffic Devils и миллионер Александр Слобоженко был задержан правоохранительными органами в Италии в среду, 18 ноября. Мужчину разыскивали в отеле города Риччоне по международному ордеру, выданному Украиной.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на Українську правду та РБК-Україна.

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В Италии задержали Александра Слобоженко

В среду, 18 ноября, стало известно, что популярного украинского 28-летнего блогера Александра Слобоженко задержала полиция. Правоохранители доставили его в следственный изолятор "Казетти" в провинции Римини. Именно там он будет находиться до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Украину, то есть официальной передаче лица одним государством другому для вынесения приговора.

Молодого миллионера подозревают в организации азартных игр, уклонении от мобилизации и неуплате налогов на сумму свыше 213 млн гривен.

Пост "РБК-Украина" о задержании Слобоженко. Скриншот: Telegram

Мы писали, что 16 августа 2024 года Офис генерального прокурора сообщил о предъявлении подозрения блогеру Александру Слобоженко. Следствие заявило, что в 2020–2023 годах украинский предприниматель получал необоснованные доходы в виде криптовалютных активов. По состоянию на 2024 год их общая стоимость превышала 1 млрд гривен.

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