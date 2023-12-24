Гвідо Крозетто. Фото: ANSA

В Італії вважають, що настав час шукати політичне вирішення російсько-української війни. Разом з тим, там заявили, що не варто припиняти військову участь.

Про це заявив глава Міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто у суботу, 23 грудня, під час відвідин італійських військ, дислокованих в Мальборку у Польщі, повідомляє агентство ANSA.

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"Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення", — сказав Крозетто.

За його словами, світ досяг збереження України, а тому, настав час для мирних переговорів.

"Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом — а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку — може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", — додав Крозетто.

Міністр зазначив, що те, що існувало до війни, має бути відновлене.

Разом з тим, він підкреслив, що "те, що не вдалося зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб".

Нагадаємо, що протягом останніх 20 років російський лідер Володимир Путін наполягає на реформуванні НАТО, пропонуючи зміни, які могли б призвести до його ослаблення та розвалу альянсу. Путін стверджував, що Росія не має територіальних розбіжностей з державами-членами НАТО, проте ця заява приховує його довгострокову стратегію послаблення західної єдності та спонукання НАТО відмовитися від своїх ключових доктрин.

Крім того, заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.