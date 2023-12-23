Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

З вересня 2023 року з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін натякає на зупинку воєнних дій у війні з Україною. Передбачається, що це може бути заморожування війни на нинішній лінії фронту.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

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Американські офіційні особи стверджують, що вже восени 2022 року Путін намагався досягти перемир'я після поразки російських сил на північному сході України. Згідно з джерелами, він був задоволений територіями, захопленими Росією, і прагнув мирної угоди.

Втім, попри жорстку публічну риторику про незмінність військових цілей РФ, Путін у особистих бесідах висловлює бажання "закінчити з цим і рухатися далі".

Також видання повідомляє, що з вересня західні представники реєструють нові сигнали про зацікавленість Путіна у припиненні бойових дій, які отримують через різні канали, включаючи іноземні уряди, пов'язані зі США та Росією.

"Росіяни кажуть, що готові до переговорів щодо припинення вогню... Вони хочуть залишитися там, де зараз перебувають", — каже один із міжнародних чиновників.

Готовність зупинити війну може бути обманом Кремля

Повідомляється, що деякі американські представники вважають, що це може бути обманом з боку Кремля і не відбиває справжньої готовності Путіна до компромісу. Колишні російські чиновники також вважають, що Путін може змінити своє рішення, якщо обставини на полі бою зміняться.

Путін розглядає різні чинники, що створюють сприятливі умови для угоди: глухий кут на полі бою, невдачі України, зниження підтримки Києва на Заході та відволікання уваги від війни в Україні через ситуацію в Газі.

Публічно він продовжує займати агресивну позицію, заявляючи про протистояння Заходу, який нібито прагне знищити російську цивілізацію.

Нагадаємо, що протягом останніх 20 років російський лідер Володимир Путін наполягає на реформуванні НАТО, пропонуючи зміни, які могли б призвести до його ослаблення та розвалу альянсу. Путін стверджував, що Росія не має територіальних розбіжностей з державами-членами НАТО, проте ця заява приховує його довгострокову стратегію послаблення західної єдності та спонукання НАТО відмовитися від своїх ключових доктрин.

Крім того, заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.