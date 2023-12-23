Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

С сентября 2023 года появилась информация о том, что президент России Владимир Путин намекает на остановку военных действий в войне с Украиной. Предполагается, что это может быть замораживание войны на нынешней линии фронта.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Американские официальные лица утверждают, что уже осенью 2022 года Путин пытался достичь перемирия после поражения российских сил на северо-востоке Украины. Согласно источникам, он был удовлетворен территориями, захваченными Россией, и стремился к мирному соглашению.

Впрочем, несмотря на жесткую публичную риторику о неизменности военных целей РФ, Путин в личных беседах выражает желание "закончить с этим и двигаться дальше".

Также издание сообщает, что с сентября западные представители регистрируют новые сигналы о заинтересованности Путина в прекращении боевых действий, получаемые через различные каналы, включая иностранные правительства, связанные с США и Россией.

"Россияне говорят, что готовы к переговорам о прекращении огня... Они хотят остаться там, где сейчас находятся", — говорит один из международных чиновников.

Готовность остановить войну может оказаться обманом Кремля

Сообщается, что некоторые американские представители считают, что это может быть обманом со стороны Кремля и не отражает истинной готовности Путина к компромиссу. Бывшие российские чиновники также предполагают, что Путин может изменить свое решение, если обстоятельства на поле боя изменятся.

Путин рассматривает различные факторы, создающие благоприятные условия для сделки: тупик на поле боя, неудачи Украины, снижение поддержки Киева на Западе и отвлечение внимания от войны в Украине из-за ситуации в Газе.

Публично он продолжает занимать агрессивную позицию, заявляя о противостоянии Западу, который якобы стремится уничтожить русскую цивилизацию.

Напомним, что в течение последних 20 лет российский лидер Владимир Путин настаивает на реформировании НАТО, предлагая изменения, которые могли бы привести к его ослаблению и к развалу альянса. Путин утверждал, что у России нет территориальных разногласий с государствами-членами НАТО, однако это заявление скрывает его долгосрочную стратегию ослабления западного единства и побуждения НАТО отказаться от своих ключевых доктрин.

Кроме того, заявления лидера России Владимира Путина о мирных намерениях по отношению к НАТО кажутся неубедительными на фоне угроз, которые он и другие высокопоставленные российские чиновники недавно высказывали в адрес стран-членов альянса. Более того, его заявления напоминают те, которые были перед вторжением в Украину.