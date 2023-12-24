Гвидо Крозетто. Фото: ANSA

В Италии считают, что пора искать политическое решение российско-украинской войны. Вместе с тем там заявили, что не стоит прекращать военное участие.

Об этом заявил глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто в субботу, 23 декабря, во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке в Польше, сообщает агентство ANSA.

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"Война длится уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины важно идти по пути, ведущему к политическому решению", — сказал Крозетто.

По его словам, мир достиг сохранения Украины, а потому настало время для мирных переговоров.

"То, что не может быть достигнуто военным путем — а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, заблокировавшей российскую атаку — может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться добиться того же результата с помощью мирных переговоров", — добавил Крозетто.

Министр отметил, что то, что существовало до войны, должно быть восстановлено.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".

Напомним, что за последние 20 лет российский лидер Владимир Путин настаивает на реформировании НАТО , предлагая изменения, которые могли бы привести к его ослаблению и развалу альянса. Путин утверждал, что у России нет территориальных разногласий с государствами-членами НАТО, однако это заявление скрывает его долгосрочную стратегию ослабления западного единства и побуждения НАТО отказаться от своих ключевых доктрин.

Кроме того, заявления лидера России Владимира Путина о мирных намерениях в отношении НАТО кажутся неубедительными на фоне угроз, которые он и другие чиновники недавно высказывали в адрес стран-членов альянса. Более того, его заявления напоминают те, что были перед вторжением в Украину.