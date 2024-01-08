В ISW розповіли, як Кремль обирав сім'ї загиблих окупантів для зустрічі з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з сім'ями загиблих окупантів. Фото: kremlin.ru

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, як Кремль обирав сім'ї загиблих окупантів для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 6 січня. Вони наголосили, що такі відбори є стандартною практикою для влади РФ.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Путін продовжив демонструвати росіянам "опіку" напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Він зустрівся з членами сімей російських окупантів, які загинули в Україні, у своїй резиденції в Ново-Огарьово, щоб відсвяткувати Різдво.

Диктатор РФ наголосив на "героїзмі" загиблих загарбників, які нібито захищали інтереси країни.

"Путін неодноразово підтвердив підтримку російського уряду сім'ям російських військовослужбовців і делегував відповідальність за постійну підтримку цих сімей російським чиновникам на всіх рівнях по всій Росії", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, нещодавно Путін відвідав подібні заходи, під час яких він вдавав із себе "милосердного лідера", який піклується про добробут російських військовослужбовців, і продемонстрував свою здатність задовольняти прохання солдатів і вирішувати їхні проблеми.

Вони наголошують, що російський диктатор, ймовірно, використовує ці періодичні публічні зустрічі як частину своєї передвиборчої кампанії, оскільки окупанти та члени їхніх сімей становлять значний електорат, і їхня публічна підтримка Путіна є життєво важливою для Кремля.

Як Кремль обирав сім'ї загиблих окупантів для зустрічі з Путіним

В ISW зазначили, що Кремль ретельно відбирав сім'ї, які були на зустрічі з Путіним, щоб мінімізувати ризик того, що вони можуть сказати або запитати незручні речі. Кремль показав себе чутливим до нещодавніх публічних скарг членів сімей російських окупантів і продовжує свої зусилля з цензури цих скарг у просторі.

Російське опозиційне видання "Агентство новостей" заявило 7 січня, що на зустрічі були присутні родичі п'яти загиблих загарбників, і що багато хто з них мають зв'язки з урядом та військовими РФ.

ЗМІ повідомило, що серед присутніх були:

вдова колишнього військовослужбовця Росгвардії, яка зараз є головою "Комітету сімей воїнів Вітчизни" в Балашисі та радником голови Балашихи;

вдова російського військовослужбовця, яка зараз працює головою Тамбовського відділення створеного Кремлем "Фонду захисників Вітчизни";

члени сім'ї колишнього настоятеля храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який раніше брав участь у конфліктах у Чечні та Сирії і був відомий як "десантний священник".

"Агентство новостей" повідомило, що всі п'ятеро загиблих військовослужбовців, сім'ї яких були присутні на зустрічі, посмертно отримали нагороди Героя Росії та ордени Мужності, а двоє з присутніх дітей також були присутні на заході за участю Путіна 4 листопада в Москві", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що практика Кремля ретельно відбирати тих, хто відвідує публічні заходи з Путіним, а іноді одні й ті ж особи з'являються на кількох заходах, здається, є стандартною.

Нагадаємо, у червні 2023 року після бунту ПВК "Вагнер" президент Росії Володимир Путін почав зміцнювати захист Москви, формуючи нові військові підрозділи. Так, у листопаді 2022 року Путін затвердив створення організації, завданням якої є охорона інфраструктури столиці.